«التضامن» تنظم الملتقى الأول للاستثمار الاجتماعي المؤثر والشراكات الفعالة

تنظم وزارة التضامن الاجتماعيي، الاثنين المقبل، الملتقى الأول للاستثمار الاجتماعي المؤثر والشراكات الفعالة، في إطار حرص الوزارة على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، وتنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لفئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة قيادات مجتمع الأعمال والمنظمات الأهلية والدولية والخبراء المتخصصين، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تقود العمل التنموي وتضمن استدامته.

ويناقش المؤتمر عددًا من القضايا التنموية والاجتماعية تهدف لرسم رؤية مشتركة لتعظيم الأثر التنموي منها، ولتحقيق أثر اجتماعي قابل للقياس إلى جانب العائد المادي، ما يزيد كفاءة استخدام كفاءة الموارد مع أهمية استثمار عائد منها للصالح العام.

ويطرح المؤتمر عددًا من الأدوات التمويلية المبتكرة التي تجعل التمويل أكثر حوكمة وأكثر استدامة، ومنها إصدار السندات، وتأسيس الصناديق التي يعاد استخدام عوائدها في مشروعات ذات طابع مجتمعي، إضافة إلى عرض رؤية القطاع الخاص لدعم وتطوير العمل التنموي وآليات الربط بين الأهداف الربحية والأهداف التنموية وقدرته على مشاركة الدولة في تحسين حياة المواطن بشكل فعال وفقاً لأحدث أطر الاستثمار الحديثة.

ويستهدف المؤتمر حضور متخذي القرار والأطراف المعنية من قيادات مجتمع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء للوصول إلى رؤية مشتركة تقود العمل التنموي وتضمن استدامته.