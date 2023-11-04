وزيرة التضامن تزور الوادي الجديد.. وتتفقد مركز التأهيل الاجتماعي بالفرافرة

تجري نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة إلى محافظة الوادي الجديد، اليوم، لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

واستهلت «القباج» الزيارة بالوصول إلى مركز الفرافرة، لتفقد مركز التأهيل الاجتماعي الذي جرى الانتهاء من بنائه على مساحة أرض تقدر 1135 مترمربع، ويقدم عددًا من الخدمات للأهالي بمدينة الفرافرة، إذ يضم 3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، و2 وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ووحدة علاج طبيعي للكبار والصغار، ووحدة سيكوموتور، و2 عيادة تخاطب، وعيادة تأهيل بصري، وعيادة سمعيات وتكامل حسي، بالإضافة إلى 2 ورشة تدريب وقاعة تدريب، وعيادة دعم أسري لبرنامج 2 كفاية.

وكان في استقبالها اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، بحضور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.