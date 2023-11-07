رئيس جامعة المنصورة يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي لافتتاح عدد من المبادرات

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لافتتاح عددٍ من المبادرات داخل الجامعة وافتتاح ماراثون باسم «أتوبيس يلا كفالة» وهي مبادرة أطلقتها مؤسسة يلا كفالة بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة للتوعية بالكفالة تحت رعاية وزارة التضامن.

جامعة المنصورة تستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

ويذكر أن محافظة الدقهلية استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتضمنت الزيارة منذ الصباح الباكر في مدينة المطرية وتفقد بحيرة المنزلة والالتقاء بصيادي المنزلة من أجل تنظيم البرامج والتدخلات التي تقوم بها الوزارة من خلال برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» والتي تنفذ بالمحافظات تحت شعار «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الصيادين ببحيرة المنزلة والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة وتمكينهم اقتصادياً.

خطة زيارة وزيرة التضامن لمحافظة الدقهلية

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، تشمل الزيارة تطوير ورفع كفاءة وحدتي مبنى ملك وزارة التضامن الاجتماعي بالمطرية على مساحة 1000 متر مربع تقريبا، وهو مقر إدارة المطرية الاجتماعية، إضافة إلى شقتين جرى تخصيصهما من قبل المحافظة لاستخدامهم لتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والتدريب وتحويله إلى مقر لتنفيذ حزمة التدخلات المتكاملة التي تستهدف صيادي بحيرة المنزلة والذي يخدم نطاق مراكز «المطرية والمنزلة والجمالية».