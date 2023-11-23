رئيس جامعة المنوفية: نثمن صمود الشعب الفلسطيني في غزة

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اللقاء الشهري مع عمداء الكليات «أون لاين» لمتابعة انتظام الدراسة بالكليات، وتجهيز ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة المقبل، إذ استهل الاجتماع بالإشادة بفعاليات «ملتقى البحث العلمي والصناعة: شراكة من أجل المستقبل 2030»، والذي نظمه مكتب الابتكار البحثي بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكوكبة من خبراء الصناعة والبحث العلمي.

تطوير القطاع الصحي والمستشفيات الجامعية بالمنوفية

وأحاط رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بما تم من فعاليات مهمة خلال استقبال الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له من مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك من أجل التعاون بين الهيئة وجامعة المنوفية بهدف اتخاذ خطوات جادة لتأهيل المستشفيات الجامعية ومستشفى معهد الكبد القومي للحصول على الاعتماد.

وأشار إلى أنه زار محافظ المنوفية لبحث أوجه التعاون المشترك وتحسين جودة الخدمة الصحية بالمحافظة، واختتمت الزيارة باجتماع بكلية الطب وجولة تفقدية للمستشفيات الجامعية ومستشفى معهد الكبد القومى ومستشفى الأورام حيث أكد رئيس الجامعة أن القطاع الصحي الجامعي من أهم القطاعات التي تقدم الخدمات الصحية وشريك أساسي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

عميد كلية التجارة الجديد في جامعة المنوفية

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور محمد علي وهدان، بمناسبة صدور القرار بتكليفه قائما بعمل عميد كلية التجارة، وتوجيه الشكر للدكتور أمجد حامد عمارة العميد السابق للكلية علي مجهوداته خلال فترة توليه عمادة الكلية.

الأنشطة والفعاليات في جامعة المنوفية خلال شهر نوفمبر

واستعرض رئيس الجامعة بعض الأنشطة والفعاليات التى تمت خلال هذا الشهر منها استقبال الطالبة الفلسطينية ريفان خالد حماد الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب لتقديم واجب العزاء لها، لأنها فقدت أسرتها بالكامل أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن الجامعة ستقدم كل الدعم والتيسيرات والرعاية الاجتماعية لها ولجميع طلاب قطاع غزة والتأكيد على استنكار الجامعة للعدوان على قطاع غزة والذي استهدف النساء والأطفال والمدنيين، ومثمنا صمود أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار القاصد إلى الزيارة التفقدية لفعاليات ورش العمل المتقدمة في التخدير والعناية المركزة التي نظمتها الجمعية المصرية للتخدير وطب الحالات الحرجة بالتعاون مع قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية، مشيدًا بمشاركة خبراء مصريين وأجانب وعرب مما يعد مؤشرا لبداية التعاون على المستوى الدولي، وأهمية التدريب العملى الذى عقد على مدار 4 أيام متمنيًا مزيدًا من هذه الورش التى تساعد فى تنمية مهارات الأطباء والجراحين.