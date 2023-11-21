رئيس جامعة المنوفية: المستشفيات الجامعية منظومة علاجية متكاملة

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن التعاون القائم بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وجامعة المنوفية يهدف إلى اتخاذ خطوات جادة لتأهيل المستشفيات التابعة للجامعة للحصول على الاعتماد.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي من أهم الركائز الأساسية في تقديم خدمة صحية متميزة لأبناء محافظ المنوفية والمحافظات المجاورة، حيث تقدم المستشفيات الجامعية منظومة علاجية متكاملة قائمة على خبرات أعضاء هيئة التدريس إلى جانب مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في وسائل التشخيص والعلاج، وبرامج طب الأسرة ومكافحة العدوى.

القاصد: الجامعة تمتلك مراكز طبية مميزة

وأكد رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة تمتلك مراكز طبية متميزة مثل معهد الكبد القومي بالجامعة من أوائل المستشفيات التي بدأت بزراعة الكبد في مصر منذ علم 1991 ويضم العديد من العيادات المتخصصة بطاقة استيعابية 350 سرير الي جانب معهد علاج الأورام الذي يتولى منذ إنشاء خدمة تشخيص وعلاج مرضي الأورام بالمحافظة والمحافظات المجاورة .

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، مع الدكتور احمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور السيد العقدة والدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلسي إدارة الهيئة، بجامعة المنوفية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

طه: نحتاج لجهود جميع الشركاء من أجل نجاح منظومة الصحة

من جهته، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى تضافر جهود جميع الشركاء من أجل نجاح منظومة الصحة الجديدة من خلال توفير رعاية صحية بأعلى مستويات الجودة العالمية بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030.

وأشاد بالدور الرئيسي لجامعة المنوفية ومستشفياتها بالمنظومة الصحية والنموذج الفريد الذي تقدمه لوحدات الرعاية الأولية واعرب عن سعادته بالارقام والاحصائيات الخاصة بالخدمات التي تقدمها مستشفيات ومعاهد الجامعة المنوفية، مثمنا التعاون القائم بين الجهاز التنفيذي لمحافظة المنوفية وقيادات الجامعة من أجل توفير خدمات صحية لائقة لأبناء المحافظة.