رئيس جامعة المنوفية يوجه بتطوير المدن الجامعية ومركزي التغذية والتصنيع

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماعات مجالس المدن الجامعية ومركز خدمات التغذية ومركز خدمات التصنيع، بحضور أعضاء اللجان.

مناقشة طلبات القبول والتسكين الطلابي

خلال الاجتماعات، تم استعراض البيان الاحصائي للطلاب المتقدمين والمقبولين والمقيمين بوحدات المدن الجامعية للعام الجامعي، وفقًا لمعايير القبول والتسكين الطلابي بالمدن الجامعية.

كما ناقش القاصد، المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس حول تقييم الوجبات الغذائية، ومراعاة تقديم وجبات غذائية صحية متكاملة، ومراعاة ذلك عند التخطيط للوجبات الثلاثة اليومية على مدار الأسبوع.

تطوير مطاعم المدن الجامعية

شدد رئيس جامعة المنوفية، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب بالمدن الجامعية وتلبية احتياجاتهم، مع توفير المناخ الأسري لهم وتشجيعهم على النجاح والتفوق، موجهًا بضرورة تطوير مطاعم المدن الجامعية وفتح منافذ بها؛ لإعداد وجبات صحية للراغبين من طلاب الجامعة بأسعار مناسبة وجودة عالية.

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من أعمال صيانة المدن الجامعية بمدينة منوف وسكن الطلاب الوافدين ومدينة العلوم، مؤكدًا ضرورة وضع رؤى واضحة وتخطيط مستقبلي لتوزيع الموارد لصيانة المدن، ووضع جدول زمني للمتابعه والصيانة، والمرور الدوري على وحدات المدن المختلفة.

كما ناقش الاجتماع سبل تطوير آليات التشغيل والاستغلال الأمثل لنزل الشباب بالجامعة لتحقيق الاستفادة القصوى منه للجامعة والمجتمع.