من هو الكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل العربي؟.. رحل عن عالمنا اليوم

رحل عن عالمنا الكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال، منذ قليل، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد مسيرة حافلة من العطاء في مجال الكتابة للطفل، وإثراء المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات، التي أثرت في وجدان أجيال عبر عقود.

من هو الكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل العربي؟

تقدم «الوطن» في السطور التالية، أبرز وأهم المعلومات عن الكاتب الراحل يعقوب الشاروني.

- يعقوب الشاروني مولود في 10 فبراير عام 1931، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1952، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي عام 1955، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد التطبيقي عام 1958.

- ساهم في دعم عدد من المشاريع الثقافية المهمة الخاصة بأدب الطفل، منها مجلد ثقافة الطفل بالمركز والذي بدأ منذ أكثر من ثلاثين عاما، وفقا للمركز القومي لثقافة الطفل، والذي أكد أنه أول من أطلق مسابقة الطفل الموهوب بالمركز في مجالات القصة والشعر والرسم والمستمرة حتى الآن.

- بلغ عدد الكُتب التي كتبها للأطفال وتم نشرها أكثر من 400 كتابًا، منها «سر الاختفاء العجيب، مُفاجأة الحفل الأخير، مُغامرة البطل منصور، الرحلة العجيبة لعروس النيل، مُغامرة زهرة مع الشجرة، عفاريت نصف الليل، صندوق نعمة ربنا، حكاية طارق وعلاء".

- في عام 1960 حصل على الجائزة الأولى لتأليف الرواية المسرحية من المجلس الأعلى للفنون والآداب - وزارة الثقافة، عن مسرحية «أبطال بلدنا».

- في عام 1962 حصل على الجائزة الأولى للتأليف المسرحى من وزارة الثقافة عن مسرحية «جنينة المحطة»

- حصل عام 1981 على جائزة أحسن كاتب أطفال، من الجمعية المصرية لنشر الثقافة العالمية عن روايته «سر الاختفاء العجيب».

- في عام 1998 حصل على جائزة أفضل كاتب أطفال«عن مجموعة مؤلفاته للأطفال»، من المجلس الأعلى للثقافة.

** في عام 2002 حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل مؤلف، في مسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عن كتابه «أجمل الحكايات الشعبية».

- حصل في العام نفسه على جائزة «الآفاق الجديدة» من معرض بولونيا الدولي بإيطاليا لكتب الأطفال لكتابه «أجمل الحكايات الشعبية».

- في عام 2007 حصل جائزة أفضل مؤلف في مسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال - مصر، عن روايته «سر ملكة الملوك»، التي تستمد موضوعها من حياة الملكة حتشبسوت، وغيرها.

يعقوب الشاروني شخصية معرض الكتاب 2024

تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة العليا لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، كانت أعلنت في وقت سابق عن احتيار الكاتب يعقوب الشاروني الذي رحل عن عالمنا اليوم، ليكون شخصية معرض كتاب الطفل في المعرض الذي تقام فعالياته في يناير وفبراير 2024.

وقالت اللجنة، في بيان سابق لها، إن اختيار يعقوب الشاروني، جاء من منطلق أنه أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.