«قصور الثقافة» تنظم مؤتمرا في الفيوم يحمل اسم الراحل حمدي أبو جليل

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمر البسيوني، المؤتمر الثقافي الـ23 بعنوان «الفعل الثقافي في زمن التحولات»، وتحمل الدورة اسم الكاتب الراحل حمدي أبو جليل، وذلك بفرع الفيوم، الاثنين المقبل.

مؤتمر الفعل الثقافي في زمن التحولات

ينظم المؤتمر إقليم القاهرة وشمال الصعيد، ويرأسه محمد حسني إبراهيم، وتنطلق الجلسة الافتتاحية بأحد الفنادق في محافظة الفيوم.

معلومات عن الكاتب حمدي أبو جليل

يشار إلى أن حمدي أبو جليل كاتب وروائي وقاص، صدر له مؤخرا بعد رحيله روايته الأخيرة «ديك أمي».

وأصدر مجموعته القصصية الأولى في العام 1997 تحت عنوان «أسراب النمل»، أما مجموعته الثانية «أشياء مطوية بعناية فائقة» فصدرت في عام 2000.

وقدم «أبو جليل» عدة مؤلفات منها «لصوص متقاعدون»، و«طي الخيام، والأيام العظيمة البلهاء، ونحن ضحايا عك، وقيام وأنهيار الصاد شين» إلى جانب عدد من الكتب منها كتاب «القاهرة شوارع وحكايات» و«القاهرة جوامع وحكايات».

جوائز حصل عليها حمدي أبو جليل

وترجمت أعماله إلى عدة لغات منها الإنجليزية والإسبانية، ونال عددا من الجوائز، من بينها جائزة نجيب محفوظ عام 2008 عن روايته «الفاعل»، من الجامعة الأمريكية، وجائزة الإبداع العربية عام 2000.