تخريج دفعة «ابدأ حلمك» بالداخلة ضمن فعاليات الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية

انطلق حفل تخريج دفعة جديدة من مشروع «ابدأ حلمك»، من أبناء مدينة الداخلة، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، على قصر ثقافة موط بالداخلة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، ثم قدمت دفعة الداخلة عرض مسرحي استعراضي بعنوان «حياة»، وهو مشروع فني من أجل إظهار مهارات المتدربين وما وصلوا إليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي، وذلك بمشاركة 40 متدربا من أبناء الداخلة.

وقال عمرو البسيوني، نحتفي بتخريج دفعة متميزة من مشروع « ابدأ حلمك»، في الداخلة، والمكونة من 40 متدربا على فنون المسرح من الموهوبين، بعد التدريب على مدار ستة شهور، على يد فريق من المتخصصين.

وانطلق التدريب في الداخلة في شهر مارس 2023، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، والتدريب علي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والدراما الكاتب سعيد حجاج، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

وأكد أن «ابدأ حلمك»، أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة، ويهدف إلى تدريب وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

وذكر أن محافظة الوادي الجديد قد وعدت باحتضان المواهب المدربة، وتخصيص مكافأة مالية لكل منهم.

وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وينفذ المشروع في مرحلته الثالثة حاليا بمحافظات شمال سيناء وقنا والمنوفية.

ونظمت قصور الثقافة أمس الاثنين، بسينما هيبس، حفل تخرج دفعة مشروع «ابدأ حلمك» لأبناء مدينة الخارجة، وقدمت الدفعة عرض الدفعة عرض «صورة» إنتاج المشروع الذى أقيم على مدار 6 أشهر، بمشاركة 40 متدربا من أبناء المدينة.