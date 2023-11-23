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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

كتب:

أحمد شوقي
02:55 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
الجيش الإسرائيلي «أرشيفية»

الجيش الإسرائيلي «أرشيفية»

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل قرية برقة شرق رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، 15 فلسطينيا في مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضافت المراسلة، أنّ قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من ممارسة مهامها في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصًا من (قلقيلية) شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة (طوباس) الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من (نابلس) وخمسة من (جنين).

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بقلم أحمد شوقي