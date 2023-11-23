«القاهرة الإخبارية»: تحديد موعد بدء سريان الهدنة في غزة خلال ساعات

أكد مصدر مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ المباحثات والاتصالات مستمرة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لسرعة البدء في الهدنة في قطاع غزة، التي جرى الإعلان عنها أمس.

وشدد المصدر، على أنّ مصر تعقد اتصالات مع الأطراف للاتفاق على الإجراءات التنفيذية لاتفاق الهدنة، لافتًا إلى أنّ تحديد موعد بدء سريان الاتفاق سيكون خلال ساعات.

وجرى التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية في غزة، بواسطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من صباح اليوم الخميس، ولمدة 4 أيام.

وتتضمن الهدنة وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

كما تتضمن الهدنة إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.

وتضمنت الهدنة أيضا أنّه مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.