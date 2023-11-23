«القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف قاعدة ‌‏عين زيتيم الإسرائيلية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ حزب الله اللبناني أعلن أنه استهدف قاعدة ‌‏عين زيتيم الإسرائيلية، قرب مدينة صفد بـ48 صاروخا، وتحقيق إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق، تعرّضت أطراف عدة بلدات لبنانية لقصف مدفعي، كما نفّذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية في جنوب لبنان.

جاء ذلك بعد سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بالجليل الغربي على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، بحسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بينما دوت صفارات الإنذار في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة مدنيين أصيبوا بشمال إسرائيل في قصف صاروخي من لبنان.