جامعة سوهاج تنظم ندوات توعية للطلاب ضمن مشروع «مودة»

نظمت جامعة سوهاج سلسلة ندوات توعوية في عدد من الكليات في إطار البرنامج الرئاسي «مودة» وهو مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تأهيل الشباب المقبلين على الزواج

وثمن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ماتبذله وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، من مجهودات مضنية، الي جانب التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة في الكثير من البرامج التوعوية، موضحاً ان المشروع يهدف لتأهيل الشباب المقبل على الزواج وصقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسري مستقر ومتماسك، قائم على مبادئ المودة والرحمة، وذلك من خلال التوعية والتدريب المباشر.

سلسلة ندوات توعوية بجامعة سوهاج

وأضاف الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يتم تنفيذ هذه الندوات التوعوية في عدداً من كليات الجامعة، ويحاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وذلك تنفيذاً لرؤية الدولة فى التصدى لظاهرة التفكك الأسري، ومواجهة التحديات التى تواجه المجتمع للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية والحد من حالات الطلاق.

مشروع مودة بجامعة سوهاج

وقالت الدكتورة سحر هاشم منسق مشروع مودة: "تم تنفيذ أولى الندوات بكلية الآداب والتجارة بالمقر الجديد للجامعة، وحضرها الدكتور طارق زكي موسي، أستاذ علم النفس المساعد بالكلية. تناولت الندوة عدة موضوعات منها كيفية اختيار شريك الحياة المناسب وطرق معالجة ظاهرة الطلاق، وتوعية الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة، ودعم الإرشاد الأسري، وكيفية التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء.

وجدير بالذكر أن الندوات الأخرى سيتم تنفيذها بكليتي الصيدلية والهندسة يوم 27 من نوفمبر الجاري، وبكلية التربية النوعية يوم 26 من نفس الشهر.