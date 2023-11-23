جامعة سوهاج تنظم ندوة عن برنامج التبادل الطلابي.. يتيح فرصا دراسية في 80 دولة

نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag)، ندوة تعريفية عن برنامج التبادل الطلابي، بحضور إيمان صابر المؤسس المشارك لأكاديمية Step Up English ومدرس اللغة الإنجليزية، وكارين أسامة المسئول المحلي للمكتب، أحمد علي رئيس مكتب الاتحاد بالجامعة، ومريم شحاتة مدير تسويق المكتب، وعدد من الطلاب المشاركين فى برنامج التبادل الطلابي.

التبادل الطلابي بجامعة سوهاج

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن برنامج التبادل الطلابي فرصة عظيمة للطلاب لاكتساب المزيد من الخبرات العلمية والمهنية من الخارج، موضحًا أن هذا البرنامج يمكن طلاب كلية الصيدلة من الحصول على فرصة للتدريب فى مجالات الصيدلة المختلفة بمختلف دول العالم تصل إلى حوالى 80 دولة، وذلك في مجال صيدلة المستشفيات، الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة المجتمعية والبحث العلمي، مؤكداً أن البرنامج يعد أكبر مشروع مقدم من الاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة، وله أهمية كبرى في صقل خبرة الطلاب، وتوسيع مداركهم وتعريفهم بمجالات الصيدلة المختلفة على مستوى العالم.

برنامج التبادل الطلابي بكلية صيدلة

وأضاف الدكتور علام عبدالمنعم القائم بأعمال عميد الكلية، أن برنامج التبادل الطلابي -SEP- الخاص ب EPSF هو برنامج متميز يوفر التدريب في إحدى مجالات الصيدلة التي يقوم بإختيارها الطالب لمدة لا تقل عن 40 ساعة تدريب، مما يجعل البرنامج مناسباً وملبيا لإحتياجاته، مضيفة أن مدة الزيارة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع وذلك بالإجازة الصيفية، حيث أن الطالب يحصل فى نهاية التدريب على شهادة من الاتحاد العالمى لطلاب كلية صيدلة.