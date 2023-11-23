«أطباء بلا حدود» تنتقد استهداف إسرائيل لمستشفى الشفاء: حكم بالإعدام على الجرحى

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنّ إسرائيل استهدفت عيادات تابعة لها في محيط مستشفى الشفاء بغزة، كما أعلنت استشهاد طبيبين خلال عملهما في مستشفى العودة في حادث منفصل، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضحت المنظمة أنّ إسرائيل تحكم بالإعدام بشكل واضح وصريح على الفرق الطبية والجرحى، مشيرة إلى أنّ الهدنة في تقديرها غير كافية إلا إذا أدت إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصًا من (قلقيلية) شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة (طوباس) الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من (نابلس) وخمسة من (جنين).