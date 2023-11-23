رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فصائل عراقية: استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا

كتب:

أحمد شوقي
03:28 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
استهداف قاعدة أمريكية

استهداف قاعدة أمريكية

أعلنت فصائل عراقية استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر، وفقا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصًا من (قلقيلية) شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة (طوباس) الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من (نابلس) وخمسة من (جنين).

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف قاعدة ‌‏عين زيتيم الإسرائيلية

«القاهرة الإخبارية»: تحديد موعد بدء سريان الهدنة في غزة خلال ساعات

«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي مكثف على منازل جنوب غزة

«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل والفصائل الفلسطينية تحددان تفاصيل نهائية لصفقة المحتجزين
بقلم أحمد شوقي