أعلنت فصائل عراقية استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر، وفقا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصًا من (قلقيلية) شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة (طوباس) الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من (نابلس) وخمسة من (جنين).