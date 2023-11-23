وزير البترول: إنشاء أول بوابة رقمية للتعدين يمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنشاء أول بوابة رقمية من نوعها للاستثمار في قطاع التعدين يمثل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات الي هذا القطاع، وتطبيق التحول الرقمي الكامل، مشيرا إلى أن هذا المشروع الطموح يأتي بالتوازي مع الخطوات والبرامج الاصلاحية التي تواصل الوزارة تنفيذها لتطوير أداء قطاع التعدين وزيادة جاذبيته للاستثمار.

أهداف البوابة الرقمية للتعدين

وقال وزير البترول، خلال الاجتماع الذي عقده بمقر هيئة الثروة المعدنية، لمتابعة تقدم العمل بمشروع إنشاء البوابة، إن البوابة الرقمية الأولى من نوعها تهدف إلى تسويق الفرص الاستثمارية في البحث والاستغلال للخامات التعدينية بصورة مرنة و سريعة، مما يعمل علي جذب المستثمرين بشكل أوسع من أنحاء العالم بعد إطلاعهم رقميا على الفرص الاستثمارية، والتقدم بعروض الاستثمار في مناطق التعدين المصرية من خلال المزايدات الخاصة بذلك، والمقرر طرحها عبر البوابة الرقمية بعد إطلاقها، تحقيقا لتيسير وسرعة اتخاذ القرار الاستثماري على غرار نماذج مطبقة في الدول الرائدة بمجال التعدين مثل استراليا و كندا.

وتابع الوزير مع فريق عمل المشروع الذي يضم تحالف شركات Trimble ، MSA , New Smart وهيئة الثروة المعدنية، تقدم التنفيذ والخطوات الجارية وخطة العمل المستهدفة الفترة المقبلة لإكمال مراحل التنفيذ، كما تم استعراض نماذج مماثلة نفذتها شركة Trimble بكفاءة علي مستوى العالم.

الاهتمام بتدريب العاملين بهيئة الثروة المعدنية

ووجه الملا بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين في هيئة الثروة المعدنية والكوادر البشرية التي ستقوم بتشغيل المنصة على التعامل بكفاءة مع البوابة الرقمية الجديدة، ومواكبة التحديثات والتطوير المستمر في هذا المجال، كما أشار إلى أهمية إتاحة الخرائط الرقمية الجديدة للتعدين على البوابة لتحقيق فعالية أكبر، لافتا إلى أهمية التسويق الجيد للبوابة الاستثمارية داخليا وخارجيا باعتبارها نقلة جديدة في مناخ الاستثمار في هذا القطاع.

حضر الاجتماع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد سعد مدير عام الاستثمار والتخطيط بقطاع التعدين في وزارة البترول والثروة المعدنية.