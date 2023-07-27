خبير اقتصادي: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الاستثمار في مجال التعدين

أكد الخبير الاقتصادي أمير نجيب، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «القلعة»، إحدى الشركات العاملة في قطاع الطاقة والتعدين، والمدرجة في البورصة المصرية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الاستثمار في مجل التعدين، بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التوجهات نحو فتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية.

وقال «نجيب»، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الخميس، إن منتدي مصر للتعدين، الذي عقدته وزارة البترول والثروة المعدنية الأسبوع الماضي، أظهر أن هناك اهتمام لسياسات تشجيع استخدام السلع والخدمات المحلية، ودورها في توفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وناقشت جلسات المنتدى العقبات التي تواجه الإنتاج المحلي والمشتريات في مجال التعدين الأفريقي، بما في ذلك تقييد توافر السلع والخدمات المحلية، وعدم كفاية البنية التحتية، ونقص المهارات المحلية والتدريب.

القيمة المضافة للصناعات التعدينية

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية إلقاء الضوء على القيمة المضافة في الصناعات التعدينية على الخامات المختلفة، بخلاف الذهب، وأنه لابد من تعاون كافة الأجهزة والجهات المعنية بقطاع التعدين والخامات التعدينية، لإبراز القيمة المضافة في هذه الصناعات، وإلى القاء الضوء على الفرص المتاحة للمستثمرين في هذا المجال.

تعظيم الإنتاج والتصدير للخارج

ولفت إلى أن شركة «القلعة»، باعتبارها دخلت مجال التعدين في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، تعمل في مجال استكشاف واستخراج وتجهيز وتصدير الخامات التعدينية والمعادن في مصر، من خلال شركة «أسكوم»، التابعة لها، والتي تمتلك عدداً من المصانع في بلدان مختلفة، وتوفر الشركة منتجاتها لأكثر من 45 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتعمل الشركة على توطين ودعم الصناعات، بهدف تعظيم الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات لعدة قطاعات استراتيجية، منها التعدين والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى نقل الخبرات للدول الأفريقية.