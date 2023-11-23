سفير مصر في دبلن يلتقي رئيس الوزراء الأيرلندي لاستعراض الأوضاع في غزة

شارك السفير محمد ثروت سليم، سفير جمهورية مصر العربية وسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين في العاصمة الأيرلندية دبلن، في اجتماع عقده رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فرادکار، بمقر رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، حيث استعرض السفراء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأعلنوا عن إدانتهم للقصف الإسرائيلي المستمر على مدار الساعة للمدنيين والمباني والمنشآت المدنية دون تمييز.

وأعرب السفراء عن صدمة العالم الإسلامي من رد الفعل الدولي غير المتناسب مع ما يحدث في غزة، وما خلفه العدوان المتواصل من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، من شهداء ومصابين بين الفلسطينيين، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس.

واستعرض السفراء قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة، في 11 نوفمبر الجاري، وضرورة تحميل المسؤولين الإسرائيليين المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق الهدنة الإنسانية، والوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فرادكار، على الحاجة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار، وزيادة كمية المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالباً بضرورة حماية المدنيين الأبرياء والتوقف عن استهداف المدارس والمنشآت الطبية.

كما أعرب عن صدمته من العدد الهائل للقتلى من المدنيين، مؤكداً على ضرورة تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني في كافة النزاعات وفي جميع الظروف على كافة الأطراف الفاعلة دون تمييز.

كما عبر «فرادكار» عن التقدير الكبير للدور المصري من أجل حلحلة الأزمة، بما في ذلك خروج المحتجزين الأجانب من غزة، وكذلك خروج أعداد من المواطنين الأيرلنديين ذوي الأصول الفلسطينية وعائلاتهم بالفعل من غزة ووصولهم إلى أيرلندا في عطلة نهاية الاسبوع الماضي.

كما أشاد بالجهود المصرية من أجل تحقيق الهدنة الإنسانية والوقف الفوري لإطلاق النار، مشيراً إلى عملية التنسيق الجارية بين البلدين ولقائه مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر باريس الإنساني حول غزة يوم 9 نوفمبر الجاري.