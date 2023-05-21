رئيس «النواب» يلتقي سفراء القارة السمراء المُعتمدين لدى مصر: نعتز بهويتنا الأفريقية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، سفراء الدول الأفريقية المُعتمدين لدى مصر، فضلا عن مُمثلي عدد من المؤسسات الأفريقية، وذلك في إطار احتفال الدولة المصرية ومؤسساتها بيوم أفريقيا.

حضر اللقاء، المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، وكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والسفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.

ونقل رئيس مجلس النواب، تحيات الشعب المصري لسفراء الدول الأفريقية الشقيقة، مؤكدا اعتزاز مصر بهويتها الأفريقية الراسخة في وجدانها، ومُشيرا إلى أنّ اللقاء يتزامن مع ذكرى مرور 60 عاما على إنشاء مُنظمة الوحدة الأفريقية، التي نستمد منها جميعا روح التحدي والمثابرة والنضال المُشترك للشعوب الأفريقية من أجل وضع القارة على طريق الاستقلال والوحدة والتنمية.

تحقيق المصلحة الأفريقية

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنّ وحدة دول القارة والتعاون فيما بينها هو الأساس للتغلب على أي تحديات تواجهها، لاسيما في عالم اليوم الذي يسوده الاستقطاب والتوترات الجيوسياسية، وما تعانيه القارة نتيجة لذلك من أزمات مُتعددة ومتلاحقة، مؤكدا التزام مصر الراسخ ببذل الجهود كافة لتحقيق المصلحة الأفريقية ودعم الدول الأفريقية والدفاع عن القضايا والمصالح الأفريقية على المسارين الثنائي ومُتعدد الأطراف.

وختاماً، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جهود مصر في تعزيز السلم والأمن والتنمية في أفريقيا، مُجددا عهد مصر الدائم تجاه مواصلة العمل مع الأشقاء الأفارقة للارتقاء بدور الاتحاد الأفريقي في مجابهة التحديات الراهنة غير المسبوقة والوفاء بتطلعات الشعوب الأفريقية في مُستقبل أفضل.

من جانبه، أعرب سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة في مصر عن خالص امتنانه وتقديره لهذا اللقاء، مؤكدا الضرورة المُلحة للاستماع للشعوب الأفريقية والمُساهمة في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدان الأفريقية ومُشدداً على الدور البناء الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية في هذا الصدد.

وأشاد عميد السفراء الأفارقة بمصر بالدعم الذي تقدمه مصر للشعب السوداني في الأزمة الحالية ودورها في إجلاء الرعايا من السودان، والدور الكبير الذي تقوم به مصر من أجل أن يستمع العالم لأجندة أفريقيا في قمة المناخ الأخيرة الذي استضافتها مدينة شرم الشيخ.