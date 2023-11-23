علي جمعة: نعمل بكامل طاقتنا مع التحالف الوطني لإغاثة الأشقاء في فلسطين

أطلقت مؤسسة «مصر الخير» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، قافلة المساعدات الرابعة لدعم أهالي قطاع غزة، التي بلغت 200 طن لتوفير احتياجاتهم من الملابس والأغطية والمواد الغذائية والأدوية الخاصة بنزلات البرد والوقاية منها.

قافلة متكاملة

قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، إن المؤسسة تعمل على دعم الأشقاء الفلسطينيين بصورة مستمرة ومتكاملة، منذ بداية تصاعد الأحداث والظروف الاستثنائية الصعبة، التي يمر بها القطاع، نتيجة العدوان الغاشم على أهالي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه جرى تسيير 3 قوافل خلال الفترة الماضية.

200 طن من المساعدات

أضاف أن المؤسسة أعدت قافلة متكاملة تضم كل العناصر الرئيسية للحماية والرعاية الإنسانية، ضمن القافلة الرابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شملت نحو 200 طن من المساعدات الأساسية العلاجية والغذائية، ومستلزمات الإغاثة لمواجهة فصل الشتاء.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تنظم العديد من الحملات المتكاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، خاصة في فصل الشتاء داخل مصر، ولدى عناصرها وكوادرها الخبرة الكبيرة، للقيام بمثل هذا العمل الإنساني ليصل إلى مستحقيه في أي مكان.