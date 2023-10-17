«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن مشروعات الحماية من أخطار السيول

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تنفيذ 1600 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار».

خطة لبناء المنشآت والسدود

وذكر التقرير، أنه تزامنا مع دخول موسم الشتاء تنفذ وزارة الموارد المائية والري حوالي 1600 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتوفير عوامل الأمان اللازمة للمواطنين والمنشآت، وتستهدف خطة بناء المنشآت والسدود العمل على حصاد مياه الأمطار وتجميعها، لاستخدامها في مناطق التجمعات البدوية في الشرب والرعي وغيرها من الأغراض الخاصة بالأهالي في تلك المناطق.

تشكيل غرف العمليات ومراكز الطوارئ

وبجانب تلك الأعمال الإنشائية يتم تشكيل غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على تعمل مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذي يرصد ويتابع ويتنبأ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ72 ساعة.