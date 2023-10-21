«مصر الخير»: دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة «فرحة لا توصف»

أعرب محمد راجح، مدير مكتب مصر الخير في شمال سيناء، عن سعادته ببداية دخول قوافل المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، موضحا أن المؤسسة مستمرة في التنسيق مع التحالف الأهلي الوطني، والذي بدأ فور اندلاع الأزمة إلى توفير احتياجات الأهالي.

فرحة عارمة مع تحرك القوافل

وأشار إلى أن جميع الكيانات الأهلية والتنموية ظلت مرابطة أمام المعبر، ومعنا شباب المتطوعين من كل المحافظات، معلنا أن هناك فرحة عارمة مع بداية تحرك القوافل في اتجاه قطاع غزة، وسنظل في المعبر حتى دخول كل المساعدات.

تنظيم حملة لدعم أهالينا في فلسطين

واضاف أن مًؤسسة مصر الخير نظمت حملة لدعم أهالينا في فلسطين، وكانت في المقدمة في تجهيز عدد ضخم من الشاحنات المحملة بالأطنان من المواد الطبيبة الشاملة والمواد الغذائية الجافة لضمان الحفاظ عليها من طول المدة والاحتياجات اللازمة من الأغطية.

استمرارالتنسيق مع الجهات المعنية لإرسال المساعدات

وأشار إلى استمرارالتنسيق مع الجهات المعنية لإرسال المساعدات إلى أهالي غزة، من أجل تأمين وصول تلك المساعدات كافة، مع مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع في قطاع غزة، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.