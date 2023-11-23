«حزب الله»: استهدفنا موقع رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة

أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة، بإصابات مباشرة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من «قلقيلية» شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة «طوباس» الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضًا جرى اعتقال 9 من «نابلس» و5 من «جنين».