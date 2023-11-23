السيسي يشكر الحضور في «تحيا مصر وفلسطين»: الجميع اجتمع لدعم الأشقاء

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بوجوده في ستاد القاهرة في فعالية دعم فلسطين، موجّها شكره وتقديره للحضور في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين».

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز» على الهواء مباشرة، إنّ الجهد الذي بذله الشباب المتطوع لمساعدة أهالي غزة مقدّر وملموس، في ظل الأيام الصعبة التي يعيشها القطاع، متابعا: «الجميع يشعر بمعاناة أهالي غزة، ونحاول التخفيف عنهم قدر الإمكان».

وأضاف الرئيس السيسي: «كلمتي في المؤتمر ستتطرق إلى الدور المصري الكبير لدعم فلسطين، وجهود منظمات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة وتحيا مصر، حيث تشارك الجميع للتخفيف عن أهالي القطاع».