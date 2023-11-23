وزير الري السابق يكشف تفاصيل متابعة الرئيس السيسي للمشروعات ودعمه لهم

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي فرصة كبيرة لمن أمامه ويستمع جيدًا له ويأخذ القرارات بالتنفيذ عند اقتناعه بالرؤية والفكرة، ويؤكد على الجدارة والإنجاز السريع للمشروعات.

المشروعات تتم وفق دراسات كاملة

وأضاف عبدالعاطي، خلال حواره ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي يؤكد على توفير الأموال للمشروعات من الغد، مشيرًا إلى أنه كان هناك تشكيك من البعض، ولكن الوزارة كانت ترد عليه لأن كل شيء موثق وتم عمل دراسات كاملة له.

دعم الرئيس السيسي

وأكد أنه عند بدء تنفيذ المشروعات كان يجد دعمًا سياسيًا من الرئيس السيسي، ومتابعة بالتليفون في أي وقت، والرئيس يسأل ما أنجز في المشروعات وهل يوجد مشاكل والتمويل وكيفية توفيره وهل يوجد تنسيق مع وزارات أخرى، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل الإصرار فيها على النجاح هو المفتاح لخدمة الناس.