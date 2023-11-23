الرئيس السيسي: مصر قدّمت 80% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر قدّمت مساعدات إلى قطاع غزة بنسبة 75 إلى 80% من إجمالي نسبة المساعدات التي دخلت إلى القطاع، متابعا: «حجم اللي جه من الدنيا كوم واللي قدّمته مصر شيء تاني، ده مش مّن ولا حاجة».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» الذي يعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقله على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر كانت على قدر المسؤولية، وكانت تشعر بأنّه يجب عليها التحرّك للتخفيف عن أهالي غزة بالمساعدات التي تم تجهيزها في أسرع وقت.