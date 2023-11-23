الإعلامي محمد عبد الرحمن: حب فلسطين غريزة عند كل المصريين

قال الإعلامي محمد عبد الرحمن، خلال تقديمه فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين»، التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»: «مش لازم تكون فلسطيني علشان تحب فلسطين، حب فلسطين غريزة عند كل المصريين، حاضرون هنا لنقول تحيا مصر وتحيا فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى».

وأضاف الإعلامي، أن «كل الحاضرين من أهلنا في الدلتا ومن الصعيد وسيناء، مش جايين نقول بنحب فلسطين بس، لكن جايين نشكر كل واحد في العالم، وقف ضد الظلم والعدوان، ونرسل رسالة للعالم كله، مصر ضد الظلم والعدوان».

حب فلسطين غريزة عند المصريين

وأوضح أن كل مصري على امتداد المليون كيلومتر مربع، بداخله غريزة حب فلسطين، وطن واحد بلا شك، وأن مصر ترسل رسالة تضامن وحب لغزة العزة، رسالة تحمل كل معاني الوضوح: «مهما كان صوت القصف عاليا، فالصمود والشجاعة والتشبث بالأرض أعلى منه، ونحن في الآخر نعلم أن الغلبة للشعب الفلسطيني الصامد».