حملة السيسي تبرز لقطات من توافد المصريين على استاد القاهرة لدعم فلسطين (صور)

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من التوافد الشعبي والجماهيري الكبير باستاد القاهرة الدولي، دعما للقضية الفلسطينية وتضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

جاء ذلك في ضوء الاستعداد لانطلاق مبادرة «كتف في كتف تحيا مصر وفلسطين»، اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الحملة في منشور عبر حسابها الرسمي بفيس بوك: «هنا تجتمع مكونات الشعب المصري كافة على قلب وطن واحد دعما للقضية الفلسطينية».