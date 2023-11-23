«التحالف الوطني»: 500 قاطرة مساعدات جديدة في طريقها لغزة

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، الخميس 23 نوفمبر، عن انطلاق قافلة جديدة وتسيير أكثر من 500 قاطرة مُحملة بالأدوية والمواد الغذائية والملابس والأغطية بإجمالي وزن (8950) طنا من المساعدات الموجهة لفلسطين من أرض استاد القاهرة الدولي عبر معبر رفح.

توجيهات الرئيس السيسي بدعم غزة

يأتي ذلك بمشاركة ما يزيد عن 15 ألف متطوع من جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة،وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد قاطرات المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات إلى نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن (7825)طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

المرحلة الثالثة من مساعدات غزة

يُذكر أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت حتى الآن نحو (102) قاطرة محملة بـ(1.084) طن من المواد الغذائية و(54.7) طن من البطاطين والملابس والأكفان ونحو(399.5) طن من المياه وأكثر من(197.6) طن من الأدوية والمستلزمات الطبية و28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.

أما المرحلة الثانية فقد تضمنت نحو (185) قاطرة محملة بـ(2444) طنًا من المواد الغذائية (48) ألف بطانية وملابس وأكفان (458) طنًا مياه وأكثر من 562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية

شارك في تلك القوافل عدد من كيانات التحالف الوطني وهم ( حياة كريمة - بنك الطعام - جمعية الأورمان - جمعية رسالة - مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة صناع الخير - مؤسسة أبو العينين - مؤسسة الجارحي - مؤسسة أبوهشيمة - مؤسسة العربي - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة الجود - بنك الشفاء - مؤسسة أهل مصر - مؤسسة مرسال - جمعية الباقيات الصالحات - مجلس الشباب المصري - بهية - جمعية مصطفى محمود - مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية - أمانة الإسكندرية - أمانة الغربية - أمانة القليوبية - أمانة الشرقية -أمانة كفر الشيخ) .