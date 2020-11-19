تحيا مصر يطلق احتفالية "نتشارك عشان بكرة" لدعم مليون أسرة

أطلق، صندوق تحيا مصر احتفالية كبرى تحت شعار «نتشارك علشان بكرة»، بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، لإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة، وكذلك إعلان تفاصيل المبادرات الرئاسية الجديدة في مجال الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورموز الإعلام والفن.

وينظم الصندوق أكبر قافلة إنسانية؛ لدعم مليون أسرة، حيث جرى تنظيم القافلة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وتوزع القافلة المساعدات الغذائية والدواجن والملابس في القرى الأكثر احتياجا بعدة محافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.

كما توزع القافلة المواد الغذائية بمختلف أنواعها، والملابس في القري الأكثر احتياجا بعدة محافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.

خلال انطلاق أكبر قافلة إنسانية.. مدبولي يعتذر للعاملين بصندوق تحيا مصر بسبب التأخير

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق صندوق تحيا مصر، أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهى المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اعتذارًا للقائمين بالعمل على صندوق تحيا مصر، في أثناء افتتاح أكبر قافلة إنسانية للفقراء والأسر الأولى بالمساعدة، بسبب التأخير.

وقال مدبولي، خلال حضوره افتتاحية إطلاق القافلة: "بعتذر عن التأخير جدًا والله غصب عني، ودي حاجة جميلة جدًا وحاجة تفرح".