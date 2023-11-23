حزب الجيل: الرئيس السيسي وجه 3 رسائل في احتفالية «تحيا مصر وفلسطين»

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث عدة رسائل في احتفالية «تحيا مصر وفلسطين» خلال حديثه إلى الشعب المصري والحضور، لتصل إلى العالم العربي وجميع أنحاء العالم.

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرسالة الأولى التي أكد عليها الرئيس السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، وأن المعبر كان مفتوحا دائما من الناحية المصرية، ولكنه كان مغلقا من الناحية الأخرى.

رسائل الرئيس السيسي

أما الرسالة الثانية، أوضح أنها كانت التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية مصرية وقضية أمن قومي مصري، وأن مصر كانت حريصة على القيام بمسؤوليتها تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وأنها الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية في الحاضر وما قامت به في الماضي على مدى أكثر من 75 عاما كانت مصر هي المتبنية للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا تماما في أن قضية فلسطين هي قضية مصرية، والجميع يؤيده في ذلك.

جهود مصر في دعم فلسطين

وعن الرسالة الثالثة، لفت «الشهابي» إلى أنها كانت تحية منه إلى منه إلى مؤسسات المجتمع المدني المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فضلا عن التأكيد على أن دعم الشعب المصري للأشقاء في غزة سيستمر، وأن تبني القضية الفلسطينية ليس موقف مصر الرسمي فقط، ولكنه موقف مصر الشعبي أيضا بكل مكوناتها.