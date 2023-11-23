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الرئيس السيسي: مصر في طليعة المساندين للأشقاء الفلسطينيين

كتب:

محمد عزالدين
06:34 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «تشكلت خلية لإدارة الأزمة من كل مؤسسات الدولة المعنية إذ تابعت عملها بنفسي وعلى مدار الساعة».

وأضاف خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين» التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»: «كان قراري حاسمًا، وهو ذات قرار مصر دولة وشعبًا بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين، وفي ريادة العمل من أجلهم ذلك القرار الراسخ في وجدان أمتنا وضميرها».

وتابع: «كتب تاريخ مصر وكفاحها مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينة وامتزج دم المصري بالدم الفلسطيني على مدار 7 عقود، وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا أن تظل مصر هي الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق».

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