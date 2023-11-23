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الرئيس السيسي: الموقف المصري رافض لمخططات تهجير الفلسطينيين

كتب:

شريف سليمان
06:31 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
الرئيس السيسي خلال المؤتمر

الرئيس السيسي خلال المؤتمر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن حفاظا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي لدولنا.

وأضاف خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين» التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر الدول التي أكدت دعمها الموقف المصري ورفضها لأي محاولات في هذا الشأن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية».

وتابع: «أكدنا أيضا على الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات من أجل الوصول لسلام عادل وشامل وقائم على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد: «وعلى المستوى الإنساني، كان قرار مصر باستمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود واستقبال الجرحى والمصابين على الرغم من ضراوة وشدة القتال».

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