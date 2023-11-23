ضبط 78 مخالفة متنوعة بالمخابز والأسواق في الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 78 مخالفة تموينية، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات التموينية.

مخالفات تموينية بالدقهلية

وأشار دايرة في بيان إلى أن الحملات التموينية جاءت بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إذ تشكلت اليوم الخميس العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لمحافظة الدقهلية لمتابعة المخابز والأسواق.

وأوضح أنه جرى تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من: (الجمالية، جمصة، طلخا، مركز المنصورة، أجا، المنزلة، السنبلاوين، منية النصر).

وأكد على قيام الحملات بتحرير عدة مخالفات كالآتي:

- محضر عدم إعطاء بون صرف.

- محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- 8 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 9 محاضر تصرف في دقيق بقيمة (36 شيكارة).

- 12 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 27 محضر نقص وزن ما بين ( 7-١٨18 جم ) .

- محضر عدم وجود شهادة صحية.

- محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص .

- محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (مواد بترولية).

- محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تمويني).

- 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).

- 2 محضر سلع دون فواتير.

- 11 محضر عدم إعلان عن الأسعار.