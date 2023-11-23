3 حالات في مخالفات البناء لا يجوز التصالح عليها وفقا للقانون الجديد

حرص المشرع المصري على الحفاظ على حياة المواطنين، ومنع تعرض العقارات المخالفة للانهيار في المستقبل، لذلك رفض إجراءات التصالح في مخالفات البناء في ثلاث حالات، أولها التصالح في المخالفات البنائية التي تضر بالسلامة الإنشائية للمبنى.

حماية أراضى النيل والآثار

ونظم القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والمنتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية رفض التصالح في حالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

رفض التصالح في أماكن التعدي على الجراجات

وتضمن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء رفض حالات التصالح المقدمة بشأن تغيير استخدام الأماكن المخصصة لجراجات السيارات.

متى يتم وقف العمل بقانون التصالح الحالي

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حرص على معالجة جميع المشكلات التي واجهها القانون رقم 17 لسنة 2019، والذي يجرى وقف العمل به مع صدور قانون التصالح الجديد.

تقديم المستندات الدالة على السلامة الإنشائية

وأشار إلى أن القانون الجديد يشترط تقديم المستندات الدالة على السلامة الإنشائية، وكذلك الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على مشكلة البناء العشوائي، مبينا أن حالات رفض التصالح سواء في الحالات التي تضر بالسلامة الإنشائية أو التعدى علي أراضى النيل أو الجراجات كل ذلك يخدم القانون ولايتعارض مع مصالح المواطنين.