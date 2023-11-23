هل يجوز التعديل على التصالح في مخالفات البناء بعد قبول الطلب؟

تساءل العديد من المواطنين، عن مدى إتاحة قانون التصالح في مخالفات البناء، إمكانية التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول طلب التصالح.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، الموقف القانوني من تعديل الأعمال المتصالح، عليها بعد قبول الطلب، وفقًا لما قاله علي محمود الشطوري المحامي.

وقال «الشطوري» إنّ قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، حمل الكثير من المميزات مقارنة بالقانون القديم.

قانون التصالح الجديد

وحول إمكانية إجراء تعديل على الأعمال المتصالح عليها بعد قبول الطلب، قال المحامي، إنّه وفقًا لما جاء في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، لا يجوز إجراء أي تعديل على الأعمال المتصالح عليها.

واختتم بالإشارة إلى أنّ القانون الجديد، لا يتيح إجراء تعديلات في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني.