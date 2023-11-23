متحدث البيت الأبيض: نتوقع إطلاق عدد من المحتجزين في غزة غداً

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، معرباً عن توقعه أن يتم إطلاق سراح عدد من المحتجزين غداً الجمعة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الخميس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من قلقيلية شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من نابلس وخمسة من جنين.