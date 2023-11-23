إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الغربية

تواصل محافظة الغربية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يتابع عن كثب على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة بالحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.

التعامل الفوري مع المخالفات

وأشار المحافظ إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرضي الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددًا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

حملات مكثفة للحفاظ على مساحة الأراضي الزراعية

وتواصل الجهات التنفيذية بالغربية على مدار اليوم خلال الفترات الصباحية والمسائية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرضي الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، وتمكنت الحملات من إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و15 قيراطًا، وإزالة مخالفتين للبناء على مساحة 2600 م2.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تحويل 12 متعديا على الأراضي الزراعية و2 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.