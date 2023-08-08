تنفيذ حملات إزالة لأعمال البناء المخالف بحي العامرية في الإسكندرية 

أكد السيد موسي، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنّ حملات إزالة المباني المخالفة والتعديات مستمرة، وأوقفت إدارة المتابعة الميدانية والطرق والمرافق وإشغال الطريق بالتعاون مع وحدة التدخل السريع والإدارات المعنية، حالة بناء مخالف بقرية حارس 2 بمنطقة النهضة، عبارة عن أسوار دور أرضي، والتحفظ على نحو 100 عرق خشب، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد، وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي.

رفع الإشغالات من على حرم الطريق

وأكد رئيس حي العامرية، استمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، وتحفظت إدارة إشغال الطريق، على 33 حالة إشغالات متنوعة و10 شاسيهات إعلان متنوعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وذلك لفرض الانضباط بالشارع والحد من ظاهرة الإشغالات.

رئيس حي العامرية أول: لن نسمح بالمخالفات

وأضاف «موسى» أنّ إدارات الحي المختلفة تعمل على فرض الانضباط، والسيطرة على أي مخالفة، ولاتهاون مع المخالفين ولن يسمح بأي مخالفة للقانون أو القرارات المنظمة للمحليات وأعمال البناء، وعلى المواطنين اتباع الطرق القانونية والسليمة لإصدار التراخيص من خلال المركز الذكي بالحي.