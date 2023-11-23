عضو التنسيقية: كلمة الرئيس السيسي قوية وكاشفة لرؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية

قال إسلام عمر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر كانت وما زالت تساند القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لحماية الأمن القومي المصري.

الموقف المصري

أشاد «عمر» بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، التي أكد خلالها الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، مشيدا بموقف الرئيس السيسي في مساندة القضية الفلسطينيه، وتأكيده أن تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر للأمن القومي المصري، ولن تقبل به مصر.

تنسيقية شباب الأحزاب

أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي كانت قوية وكاشفة لرؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية، وردت على الأكاذيب حول غلق معبر رفح، مشيرا الى أن الرئيس أكد أن مصر لم تغلق المعبر أبدا ولن تغلقه.

وأضاف «عمر» أن مصر هي الدولة التي قدمت أكبر المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ بلغت نحو 80% من إجمالي المساعدات التي وصلت من دول العالم، وآخرها ما دشنه الرئيس السيسي اليوم، بمؤتمر تحيا مصر وفلسطين.

وأوضح عضو تنسيقية الشباب، أن الرئيس السيسي دائما، يؤكد إرساء السلام في المنطقة، الذي يتمثل في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن مصر ستظل الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني.