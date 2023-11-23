ممثل «حملة عبد السند يمامة» لـ«التنسيقية»: مرشحنا يستهدف توسيع الحماية الاجتماعية

قال عصام الصباحي، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، في مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بين ممثلي مرشحي الرئاسة، إن مرشحه سيعمل على دمج المواطنين في عملية الإنتاج.

مشاركة المجتمع المدني

وأكد ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تنمية الطبقة الفقيرة والإعانات، إذ أن رؤية مرشحه قائمة على ضرورة زيادة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال تأهيل الطبقة الواقعة تحت الحماية الاجتماعية لسوق العمل.

جاء ذلك خلال مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين ممثلي مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حول المحور الاجتماعي في برامجهم.

أدار الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعصام الصباحي، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتورة أمل عصفور، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.