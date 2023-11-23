عضو بـ«التنسيقية»: دخول الهدنة حيز التنفيذ خطوة مهمة لإنقاذ الجياة في غزة

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ دخول الهدنة حيز التنفيذ خطوة مهمة وغير مسبوقة ومطلوبة منذ فترة طويلة خاصة بالوضع الإنساني في غزة، الذي وصل إلى حد الانهيار، لذا فإن وجود هدنة تشارك بها القادة المصرية يعني إنقاذ أرواح عديدة ومعالجة المصابين، وإدخال المساعدات المهمة من مياه وغذاء وعلاج.

وقوف مصر بجانب القضية الفلسطينية

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هتفية عبر شاشة «dmc»، أن الوضع في فلسطين شارف على الانهيار لذلك فإن وجود هدنة تعتبر مكسبا كبيرا في الفترة الحالية خاصة بالظروف الحالية ودعم الاحتلال ويثبت قيمة الدولة المصرية وأنها تقف وبقوة مع منع تصفية القضية وتهجير الأشقاء، لافتًا إلى مساندة قطر يدل على أن خطوات مصر الثابته استطاعت أن تتم تعاون لمحاولة الوصول إلى هدنة.

وتابع بأن ثبات رأي مصر منذ بداية الأحداث يدل على قوتها وقوة القرار رغم اختلاف أغلب الدول تجاه القضية، مؤكدًا على قوة ثبات الموقف المصري منذ البداية الذي أجهض المخططات الخاصة بالاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.