النائب مدحت الكمار: كلمة الرئيس السيسي اليوم تؤكد عدم تخلي مصر عن فلسطين

أشاد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، مشيرا إلى أن الموقف المصري إزاء التعامل مع القضية الفلسطينية واضح وصريح ولا يقبل الشك أو المزايدة: الرئيس كان حريصا على إظهار قوة الموقف المصري وشجاعة تعامل الدولة مع الأزمة المتصاعدة والمشتعلة في قطاع غزة دون خشية المؤامرة الكبرى التي يديرها الغرب ضد المنطقة العربية ومحاولة فرض سياسة أمر واقع بتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسري لأهالي غزة.

1300 شاحنة من المساعدات

ونوه «الكمار»، في بيان، بتأكيد الرئيس السيسي، على صعوبة المنحنى الخطير الذي تمر به الأزمة الفلسطينية في ظل تصعيد غير محسوب، وغير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر بغرض الاستيلاء على الأرض، دون أي رحمة أو تمييز من الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى قطاع غزة، بلغت حوالى «12» ألف طن، نقلتها «1300» شاحنة، منها «8400» طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 80% من إجمالي المساعدات، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعطي برهانا غير قابل للتشكيك بأن مصر لن ترفع شعارات الدفاع عن الشعب الفلسطيني بصورة وهمية، بل وضعت حقوق أشقائها نصب أعينها.

مساعدات مصر لغزة

أوضح عضو النواب أن المساعدات لم تقف عن حد الإمدادات الطبية والغذائية، بل قامت الدولة المصرية بعدد من الجهود الأخرى تتمثل في تخصيص مطار العريش الدولى، لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج، وآخرها الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين، في الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام.