4 مخالفات بناء لا يجري التصالح فيها.. «إسكان النواب» توضح

أصبح قانون التصالح على مخالفات البناء محور اهتمام قطاع كبير من الشعب المصري وخاصة أصحاب المخالفات في البناء، وهناك العديد من الحالات التى يرفض القانون التصالح فيها وتكشفها لجنة الإسكان في مجلس النواب.

لجنة الإسكان بمجلس النواب

وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون حدد أسعار التصالح من 50 جنيها حتى 2500 للمتر، لافتا إلى أن سعر الـ 2500 للمتر سيكون للوحدات السكنية التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين، وبالتالي لن تكون أزمة بالنسبة لصاحبها، أما سعر الـ 50 جنيها للمتر سيكون في الأرياف وهو أيضا مناسب بالنسبة لهذه الفئات».

شروط السلامة الإنشائية

وأضاف رئيس لجنة الإسكان في تصريح صحفي، أن هناك 4 حالات يرفض فيها التصالح، أولها عدم تحقيق شروط السلامة الإنشائية للمبنى وفقا لتقرير المهندس المختص، والبناء على أراضي النيل، والبناء على أراضي الآثار، حدوث تغيير في محل التصالح».

وأشار إلى أنه حال رفض طلبات التصالح سترد المبالغ المالية إلى أصحابها، مشددا على ضرورة مواجهة الحكومة البناء على الأراضي الزراعية في مهد المخالفة.

وتابع «لدي أمل أن تصل نسبة المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء إلى 6 أشهر، مع إمكانية مد رئيس الوزراء المدة لـ 5 مرات، أي ما يقرب من 3 سنوات»، معلقا «هذا لا يعني أن المدة 3 سنوات، المدة 6 شهور قابلة للتمديد».