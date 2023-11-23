صحفية فلسطينية: أهالي غزة يترقبون بدء سريان الهدنة الإنسانية

قالت هنا عليوة، الصحفية الفلسطينية، إن هناك طائرات تحلق في أجواء شمال قطاع غزة بشكل مستمر، ومنها طائرات حربية، وهذا ما يؤثر على شعور المواطنين بالأمان، وأكدت أن الطائرات قريبة جدًا من البيوت، مشيرةً إلى أن هذا ما يحدث منذ سنوات، ولكن مع بداية الحرب، بدأت تحلق بشكل مكثف، وأكدت أن «الشعب الفلسطيني في حالة ترقب لأي جديد بأمر الهدنة».

خرق الاحتلال للهدنة

وأضافت الصحفية الفلسطينية، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج مساء «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة ««dmc، أن هناك حالة ترقب من النازحين للهدنة، منتظرين أن تتم هذه الهدنة وبدون تأخير، لأن المواطنين الآن في حالة قلق بسبب تأجيلها عدة مرات، أو بسبب اختراق الجانب الإسرائيلي للهدنة، وبالرغم من الألم والقهر الذي يتعرض له الفلسطينيون، إلا أنهم في حالة انتظار لأي جديد بأمر الهدنة.

واستكملت :«هناك عدة استهدافات خلال الساعات الماضية بمنطقة جباليا والصدرة، حتى في الليلة السابقة، اشتدت قوة القصف في المناطق الجنوبية للقطاع في منطقة خان يونس، الأمر يدعو للقلق».