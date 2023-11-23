أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يلقي القنابل المضيئة على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

وبعد مرو 48 يومًا على العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة، وصل عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 1400 مجزرة وبلغ عدد المفقودين ما يقرب من 7000 مفقود، بين أشخاص تحت الأنقاض أو جثامين ملقاة في الشوارع والطرقات، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

بينما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، واستشهد 26 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد 65 صحفيًا منذ العدوان، في محاولة لمنعهم من نشر وترويج انتهاكات الاحتلال بغزة.