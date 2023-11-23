اشتعال المولّد الخاص بالمستشفى الإندونيسي في غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باشتعال الموَلّد الخاص بالمستشفى الإندونيسي في غزة بعد قصف للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مساء اليوم، إنها تحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة أفراد الطواقم الطبية الذين جرى احتجازهم من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة.

أضافت جمعية الهلال الأحمر، في بيانها: «ندعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية العاجلة للطواقم الطبية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني».