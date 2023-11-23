مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يتابعان مبادرة دعم غزة

تابع اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مبادرة أهالي المحافظة للتبرع لدولة فلسطين على إثر الأحداث الأخيرة، ترافقهم حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية.

تقديم مساعدات إنسانية لصالح أشقائنا في فلسطين

وتفقّد الوفد مجمع التمور التابع للمحافظة، وصرّح المحافظ أنه تم تعبئة 100 طن من التمور لنقلها إلى الأشقاء في غزة من منطلق ما يحتمه الواجب الإنساني، مُشيرًا إلى تحرك الشاحنة غدًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.

المعرض السنوي للسياحة والتسويق

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد «جمال الدين» و«الزملوط» أجنحة المعرض السنوي للسياحة والتسوق بمدينة الخارجة، ووجّه المحافظ بالتنسيق بين الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة «مصرية ماركت» لتخصيص جناح لعرض وبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.