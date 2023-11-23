نائب التنسيقية: كلمة الرئيس السيسي اليوم تأكيد على رفض تصفية قضية فلسطين

أشاد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكلمة الرئيس بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها خلال احتفالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامناً مع غزة» التي أقيمت باستاد القاهرة مساء اليوم الخميس بحضور آلاف من المواطنين الذين حرصوا على المشاركة بالاحتفالية.

كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم

وقال محمد عزمي لـ«الوطن» إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها خلال الاحتفالية حملت رسائل مهمة للغاية أولها التأكيد على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الضائعة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «كما أكد الرئيس على موقف مصر من فكرة تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار ورفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم والتمسك بفكرة حل الدولتين فضلاً عن إيضاحه بأن مصر لم ولن تتنازل لحظة عن دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تأكيده على فتح معبر رفح من الجانب المصري طوال الوقت».

الدعم الكامل للقيادة السياسية

واختتم عضو مجلس الشيوخ حديثه مؤكداً على الدعم الكامل للقيادة السياسية فيما تأخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.